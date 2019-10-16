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Полезное | Пугачева анонсировала фильм-концерт в честь своего юбилея

16.10.2019|15:01
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Скоро в кинотеатрах покажут свою версию юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Специально для этого события Примадонна устроила фотосессию, однако кадры пришлись по вкусу не всем.

В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь круглой даты Примадонна устроила праздничный концерт в Кремле. Не успели билеты появиться в продаже, как ими завладели перекупщики, и цены на заветные бумажки взлетели до небес. Однако шоу все равно прошло при полном зале – просто артистка много лет не давала сольников.

В ноябре Пугачева выступит перед поклонниками в Минске. В столице Белоруссии Примадонна даст точно такой же концерт, как и в России. А специально для тех, у кого не получилось посмотреть на Аллу в Кремле, она снимет авторский фильм. Как утверждает Примадонна, в конце октября любой желающий сможет увидеть тот самый концерт в кино.

Для постера к фильму артистка снялась в специальной фотосессии. Снимки уже распространили в Сети. На кадрах 70-летняя Пугачева сидит на стуле, облаченная в черную прозрачную кофту и бермуды (широкие шорты длиной до колен). Образ завершают кокетливая шляпка, тяжелые ботинки и гольфы. На одном фото Примадонна оголила внутреннюю сторону бедра, а на втором и вовсе раздвинула ноги.

Судя по комментариям в Сети, снимки понравились не всем. "В таком возрасте так сниматься... Разврат!", "Алла Пугачева снова дерзко сверкнула артритными коленями в стройных ножках", "Да уж! И сказать-то нечего. Все и так все понимают. Здоровья ей – не только физического, но и умственного", "Очень вульгарно!" – высказались пользователи.

Источник — dni.ru
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