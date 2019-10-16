16.10.2019 | 11:15

Известие о том, что Лолита Милявская рассталась с мужем, стало громом среди ясного неба. А когда вскрылось, что у супруга артистки была любовница, то вообще разразился скандал. Сейчас появились подробности этой некрасивой истории: якобы Дмитрий Иванов год тратил деньги Лолиты на свою зазнобу.

С пятым мужем, тренером игры в сквош Дмитрием Ивановым, Лолита Милявская прожила почти десять лет. 12-летняя разница в возрасте пару ничуть не смущала. Однако летом эксцентричная певица объявила о расставании с супругом. Тем не менее, по признанию Милявской, поначалу она верила в примирение. Но сейчас все изменилось. На днях до нее дошли слухи, что Дмитрий Иванов переехал к некой Ольге Кулиевой – 40-летней бизнесвумен из Белоруссии.

По некоторым данным, женщина живет в Москве, руководит клиникой, специализирующейся на инъекционной косметологии, воспитывает 14-летнюю дочь от предыдущих отношений. Лолита, увидев фото мужа (пока пара так и не оформила развод) с новой зазнобой, с иронией отметила, что Дмитрий щеголяет в вещах, которые она ему когда-то покупала, тем самым подтвердив, что все эти годы муж был у нее на содержании.

В близком окружении рассказали, что Дмитрий Иванов дает уроки по сквошу, однако клиентов у него немного. При этом, живя рядом с Лолитой, мужчина привык к красивой жизни: дорогим авто, дорогой одежде, дорогим курортам, хорошему сервису.

"Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров", – цитирует человека из окружения Лолиты и Дмитрия сайт "Комсомольская правда". И все это время якобы Иванов тратил немалые деньги Милявской на дорогие подарки для своей эффектной любовницы.

"Я верила в его искренность... Пусть будет счастлив. Он не первый и не последний. Мне не жаль, что так вышло. Я перекрестилась. И без мужчины не останусь. Впрочем, я и сейчас не одиночка", – заявила Лолита Милявская в своем "Инстаграм".