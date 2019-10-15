15.10.2019 | 22:20

Забавная ситуация, которая произошла пару дней назад в Одессе, может по праву стать одной из главных сцен в любом комедийном фильме.

Все произошло на знаменитом "пятачке" близ местного рынка "Привоз". Молодая автолюбительница решила припарковаться прямо по центру небольшой площади, выбрав место рядом с пересечением сразу трех трамвайных линий.

Дама останавливает свой красный Daewoo Matiz. Забирает ребенка и отправляется с ним по своим делам. Беспристрастная видеокамера фиксирует время 15:23.

Уже спустя 20 секунд рядом с автомобилем останавливается синий трамвай, который не может продолжить свой путь. Вагоновожатый безуспешно пытается привлечь внимание хозяина машины, раскачивая ее из стороны в сторону и нанося удары по колесам. Сигнализация на Daewoo Matiz отключена или не установлена.

Через пару минут в синий трамвай упирается желтый, который следовал по другой ветке. Сообща вагоновожатые принимают решение передвинуть автомобиль, который мешает им продолжить движение. С помощью пассажиров им удается это сделать. Правда освободив путь себе, они закрывают проезд общественного транспорта по третьей линии.

В 15:29 на пересечении ул. Преображенской, ул. Старопортофранковской и ул. Новощепной ряд появляется другой трамвай, который останавливается из-за преграды в виде Daewoo Matiz. И снова на призыв вагоновожатого из трамвая выходят люди. Они сдвигают автомобиль назад, освобождая путь себе, но закрывая его другим маршрутам.

За час эта ситуация повторяется множество раз, пока смекалистые пассажиры одного из трамваев, не поставили автомобиль так, что он перестал всем мешать. Спустя еще час, вернулась хозяйка Daewoo Matiz, которая даже и не предполагала, что произошло с ее машиной и насколько она станет популярной.

За пару дней ролик на канале КУ "Центр-077" посмотрело более 1,3 миллиона пользователей.