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Полезное | Спустя 30 лет следователи возобновили поиски таинственно исчезнувшей семьи

15.10.2019|21:24
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Следователи территориального подразделения Следственного комитета Российской Федерации возобновили проведение комплекса следственных мероприятий и действий, направленных на установление места нахождения семьи Тюриных.

Это происшествие стало одной из самых больших загадок в истории советского Волгограда. Летом 1989 года в Красноармейском районе города пропали супруги и их несовершеннолетняя дочь. Таинственности произошедшему добавлял тот факт, что все люди исчезли поодиночке.

Уголовное дело по факту происшествия было возбуждено уже на следующий день - 15 июля 1989 года. Советским следователям удалось установить следующее. 14 июля 42-летняя Таисия Тюрина рано утром уехала в технологический колледж за справкой.

Спустя несколько часов на ее поиски отправился глава семейства - Вячеслав Тюрин. На тот момент мужчине было 38 лет. С тех пор его никто не видел.

16-летняя Светлана Тюрина, не веря в происходящее, позвонила своей подруге и сообщила, что будет ждать своих родителей у подъезда дома. Ночью и она перестала выходить на связь.

С тех пор никто из знакомых и родственников не видел ни одного из членов семьи Тюриных. Об их место нахождении ничего не известно. Волгоградские следователи сбились с ног в поисках исчезнувших людей, но все мероприятия были напрасными. Уголовное дело так и не было закрыто.

Современные сыщики решили попробовать решить загадку. Следователи Волгоградского СК РФ обращаются ко всем, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения разыскиваемых, возможном месте их нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (8442) 65-01-06, 8-927-534-94-25 или «02».

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Гость|15.10.2019 21:33|

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков.

Он отметил, что тело девушки обнаружено.

Имя: Гость
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