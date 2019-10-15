15.10.2019 | 13:07

После череды новостей о страшных событиях в жизни Анастасии Заворотнюк, на протяжении нескольких недель бомбардировавших общественность, близкие наконец прервали молчание и подтвердили, что артистка действительно больна. Также родня опровергла некоторые сообщения о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Откровенный пост появился на страничке, посвященный поддержке Анастасии Заворотнюк в социальной сети "Инстаграм". Предполагается, что аккаунт ведет кто-то из близких актрисы. По всей видимости, противоречивые данные, а подчас и откровенно лживые, доконали родню артистки, и они решили наконец расставить все точки над i.

В частности, в заявлении признались, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" действительно нездорова и лечится. "Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", – отмечается в сообщении.

Также близкие Анастасии Заворотнюк опровергли кучу данных, которые преподносились неравнодушной общественности как факты. "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки", – сообщается в посте.

В заключение автор попросил молитв об Анастасии Заворотнюк и призвал не спекулировать на этой, очень личной, истории. "Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное", – поясняется в посте.

Что касается "нечистоплотных" СМИ, то близкие актрисы убеждены, что их "Бог простит". "Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ", – пообещали близкие Анастасии Заворотнюк.