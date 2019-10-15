Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 окт 2019|14:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  71.17  |  $  64.59

Полезное | Родственники Заворотнюк официально подтвердили болезнь актрисы

15.10.2019|13:07
Печать

После череды новостей о страшных событиях в жизни Анастасии Заворотнюк, на протяжении нескольких недель бомбардировавших общественность, близкие наконец прервали молчание и подтвердили, что артистка действительно больна. Также родня опровергла некоторые сообщения о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Откровенный пост появился на страничке, посвященный поддержке Анастасии Заворотнюк в социальной сети "Инстаграм". Предполагается, что аккаунт ведет кто-то из близких актрисы. По всей видимости, противоречивые данные, а подчас и откровенно лживые, доконали родню артистки, и они решили наконец расставить все точки над i.

В частности, в заявлении признались, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" действительно нездорова и лечится. "Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", – отмечается в сообщении.

Также близкие Анастасии Заворотнюк опровергли кучу данных, которые преподносились неравнодушной общественности как факты. "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки", – сообщается в посте.

В заключение автор попросил молитв об Анастасии Заворотнюк и призвал не спекулировать на этой, очень личной, истории. "Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное", – поясняется в посте.

Что касается "нечистоплотных" СМИ, то близкие актрисы убеждены, что их "Бог простит". "Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ", – пообещали близкие Анастасии Заворотнюк.

Источник — dni.ru, фото- Russianshowbiz.info
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!