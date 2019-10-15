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Полезное | Кормухина решила засудить Полину Гагарину за «Кукушку» Цоя

15.10.2019|21:39
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В российском шоубизнесе разгорается громкий скандал, участниками которого стали одна из самых ярких поп-певиц современности Полина Гагарина и неувядающая Ольга Кормухина.

Яблоком раздора послужила культовая песня Виктора Цоя - "Кукушка". Как сообщила в интервью НСН Ольга Кормухина, Полина Гагарина просто воспользовалась плодами чужого творчества. История началась в далеком 2011 году. Кормухина искала песню для большого проекта телеканала "Россия", посвященного юбилею Виктора Цоя.

"Мы с Алексеем Беловым долго искали варианты того, как можно записать эту песню. Понимали, что ее уже перепевали до нас и поэтому нужно все сделать совершенно по-другому", - сообщила журналистам Кормухина.

Ей удалось записать очень "сильный" кавер на данную композицию. Отличительной особенностью являлась роковая аранжировка, а изюминку придавал мощный вокал исполнительницы. Ольга воспринимала "Кукушку", как песню бойца, который и один в поле воин.

Перепевка пришлась по душе поклонникам творчества Цоя и фанатам Кормухиной. Ольга решила все вопросы с авторскими правами, оформив лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом Lavina Records. Позже Заслуженная артистка России включила песню в один из своих альбомов и стала исполнять композицию на концертах.

Какого же было удивление Ольги, когда в 2015 году она увидела рекламную кампания фильма "Битва за Севастополь". Ролик, анонсирующий фильм, содержал сцены из киноленты и сопровождался композицией исполненной Полиной Гагариной. "Кукушка" начинающей поп-звезды до боли напоминала творение Кормухиной, а автором являлся Константин Меладзе.

"Они содрали всю вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон", прокомментировала ситуацию журналистам НСН Кормухина.

Первоначальные обращения Ольги во всевозможные инстанции результата не дали. В Российском авторском обществе заявили, что права на аранжировки кавер-версий не подлежат регистрации. Но в апреле 2019 года Верховный суд РФ разъяснил, как следует поступать в подобных ситуациях. Кормухина и Белов решили воспользоваться законным правом и восстановить справедливость.

Недавно Кормухина обратилась в суд с иском к артистке Полине Гагариной. Заслуженная артистка России требует прекратить нарушения авторского права, а именно, перестать исполнять аранжировку хита Цоя - "Кукушка". Дело находится на рассмотрении в Тверском районном суде Москвы.

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