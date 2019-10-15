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Полезное | Известная модель поддержала Ходченкову, пострадавшую от стилистов

15.10.2019|09:44
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Модель Светлана Астрецова вступилась за актрису после того, как ее раскритиковали в Сети. Принявшая участие в Парижской Неделе моды Светлана Ходченкова получила негативные отзывы, что модель считает несправедливым.

Астрецова грудью встала за знаменитость. "Хочу выступить в защиту актрисы. Светлана Ходченкова красива с любым макияжем и прической! Горящие глаза, ослепительная улыбка, золотистые локоны... Это, то, что никогда и ничем не испортить!" – уверена собеседница "Дни.ру".

Модель заявила, что стилисты недостаточно опытны, чтобы подобрать стиль другому человеку, поскольку в таком деле одного вкуса недостаточно. Более того, она полагает, что звезду могли специально подставить.

"Зная, что Светлана Ходченкова – одна из востребованных актрис, возможно, хотели немного навредить ее репутации. Думаю, что это зависть, которая делает из людей монстров. А возможно это чей-то сговор", – отметила Светлана Астрецова. В любом случае она посоветовала Светлане Ходченковой не расстраиваться "из-за таких мелочей".

Напомним, в сентябре артистка приняла участие в показе известного косметического бренда. Для выхода ее одели в мини-платье голубого цвета с ярким графическим принтом. Но к макияжу и прическе стилисты подошли не так ответственно. Они зачесали Светлане Ходченковой волосы в гладкий пучок на затылке, сместив пробор на бок. Глаза и губы ей накрасили слишком ярко.

Источник — dni.ru
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