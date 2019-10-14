14.10.2019 | 20:55

19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.

Юноша из Азербайджана ищет встречи со знаменитостью. Тимур готов пройти ДНК-тест для подтверждения родства с прославленным танцовщиком Николаем Цискаридзе.

Молодой человек утверждает, что родился в очень бедной семье. Мать Тимура всю жизнь работала помощницей по хозяйству и няней. Присматривая за детьми богатых соотечественников, своим детям любви она так и не дала. Акперов Заур оглы говорит, что с детства не знал родительской ласки: мать всегда относилась к нему холодно, а отцу даже не сказали о его появлении.

Юноша утверждает, что его родительница какое-то время работала на Николая Цискаридзе – утюжила сценические наряды звезды. Якобы между танцором балета и домработницей вспыхнула страсть, в результате которой появился Тимур.

"Почему ты меня бросил? Почему? При встрече хочу слышать от тебя на мой самый главный вопрос ответ! Я плачу, я не могу больше уже так жить!" – написал на своей странице в "Инстаграм" Акперов Заур оглы.

Журналисты сайта "Комсомольская правда" связались с помощницей Николая Цискаридзе. Узнав о причине звонка, она долго хохотала в трубку. Сам артист балета от комментариев отказался. "Нет", – сказал танцовщик.