14.10.2019 | 09:38

55-летняя певица Азиза приняла участие в съемках программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ. Вокалистка заявила, что была любовницей актера Александра Абдулова.

По словам Азизы, ее роман с артистом случился в 1989 году. Тогда 36-летний Александр Абдулов был еще женат на актрисе Ирине Алферовой.

Азиза и Александр познакомились в Центральном Доме работников искусства. Артист позвал вокалистку покататься по Москве, певица только переехала в столицу и города не знала.

"Он говорит, чтобы Москву полюбить ее должен показать человек, который вас тоже очень полюбит. Все: стали встречаться. На его территории… Завтрак мне не готовил, потому что он уснет, я сбегала – вызывала такси, не хотела оставаться. Все было чужое, неуютно мне. На тот момент у него с женой уже были, по-моему, не очень отношения… Познакомились осенью, а следующим летом уже от Сашки отошла", – вспоминает Александра Абдулова Азиза.

Певица отметила, что до определенного момента не воспринимала эти отношения как серьезные. Но как-то раз на мероприятии у семьи Виторганов она встретилась со второй женой артиста.

"Юлия Абдулова сказала: "Вы знаете, Азиза, я специально пришла познакомиться с вами, потому что мне про вас говорил Саша. Как-то вас показывали по телевизору, и он мне говорит: "Ты представляешь, Юля, я чуть на этой узбечке однажды не женился!" Конечно, мне было приятно это услышать...", – сказала любовница Александра Абдулова.