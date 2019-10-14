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Полезное | Округлившаяся Проскурякова открестилась от беременности

14.10.2019|11:49
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После того как Юлия Проскурякова появилась на людях в платье, акцентирующем внимание на талии, появились слухи о беременности певицы. Округлившаяся, по мнению фанатов, артистка сделала заявление.

Все началось с того, что на своей странице в социальной сети "Инстаграм" Юлия Проскурякова выложила несколько видео с концерта, приуроченного ко Дню работника сельского хозяйства. На кадрах артистка запечатлена в бежевом платье по фигуре. Особо наблюдательные поклонники заподозрили певицу в беременности. Якобы невооруженным глазом видно, как Юлия округлилась, причем не только в районе живота.

Проскурякова решила прояснить ситуацию. Она без обиняков написала: "Я не беременна!"

Поклонники расстроились. К слову, на днях четыре года исполнилось дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева Веронике. "С Днем рождения, Доченька! 4 года счастья, 4 года кипиша, радости и любви!!! Будь здорова и счастлива, наша маленькая единорожка-пони-певица-танцордиско-актриса-учительница-врач, Мы любим тебя (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожелала артистка, опубликовав фото наследницы.

Отметим, что беременность Юлия Проскурякова скрывала почти до самых родов. Ради спокойной жизни певица ограничила активность: перестала выходить в свет, выступать и давать интервью. Не секрет, что ребенок для пары был долгожданным – у Юлии и Игоря долго не получалось зачать.

Источник — dni.ru
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