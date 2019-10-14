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Полезное | «Нужна новая операция»: Успенская рассказала о состоянии дочери

14.10.2019|13:53
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Жизнь Любови Успенской разделилась на "до" и "после", когда ее дочь попала в страшную аварию. Королева шансона рассказала о состоянии единственной наследницы.

В передаче "Ты не поверишь!" на НТВ Любовь Успенская прямо сказала, что та авария стала самым страшным событием в ее жизни. "Я уже год живу с этим", – сообщила артистка. По основной версии, в конце 2018 года взрослая дочь Любови Успенской крайне неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике. Татьяна Плаксина выбила себе два зуба, сломала челюсть в двух местах, а позднее чуть не умерла от заражения крови.

"Когда это случилось, я две недели с кровати встать не могла. Просто бессильна была", – призналась артистка. Вскоре после происшествия Успенская увезла дочь в Швейцарию, где ей удалили еще три зуба. Далее началась долгая реабилитация. Татьяна сменила несколько стран. Сейчас она живет в Таиланде, но вскоре вернется в Россию.

По словам Успенской, дочери предстоит перенести еще одну операцию. "Она чувствует себя лучше. Я очень скучаю, хочу ее увидеть. Надеюсь, наше лечение сейчас убыстрится", – выразила надежду артистка. Она рассчитывает на еще один год лечения, но не исключает, что Татьяна поправится за шесть месяцев.

Королева шансона отметила, что у них много творческих планов. Помимо того, что Татьяна рисует и музицирует, она еще и поет. Любовь уверена, что наследница может ее переплюнуть: "Честно говоря, у нас есть звезды, которые пытаются раскрутить бездарных своих детей, нахально пихают их и не стесняются. Вот тот случай, когда я с гордостью могу объявить свою дочь на любом мероприятии, на любой сцене, в любом эфире. Она споет настолько круто, настолько уверенно, что мне будет не стыдно".

Успенская отметила, что после аварии, в которую попала дочь, была в таком состоянии, что даже решила оставить сцену. А потом передумала, потому что поняла: музыка спасает от депрессии и переживаний.

Источник — dni.ru
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