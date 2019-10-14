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Полезное | «Граф Галустякула»: популярный юморист позабавил внешним видом

14.10.2019|16:30
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Комик принял участие в новом проекте, провокационное фото со съемок которого опубликовал его друг и коллега Гарик Мартиросян. Россияне решили, что Михаил Галустян из-за снимка может получить нагоняй от супруги.

Продюсер представил зрителям нового персонажа, которого сыграл Михаил Галустян. Кадр Мартиросян разместил в "Инстаграм". "Совсем уже скоро новая песня от Super Жорика! В новом, никем еще не примененном стиле Electro Кавказ! Все будут в шоке!" — пообещал он в подписи к посту.

На фото Михаил Галустян позирует в обществе четырех длинноногих моделей с ярким макияжем. Примечательно, что все на фото одеты в наряды леопардовой расцветки. Манекенщицы облачились в длинные вечерние платья, а артист в рубашку, смокинг и даже туфли с леопардовым принтом.

Поклонников позабавил опубликованный снимок. Фанаты тут же принялись шутить по поводу необычного наряда Михаила Галустяна и красоток. Многие подписчики отметили – комику нужно быть осторожнее, выбирая съемки для участия: с такими сексуальными партнершами его однажды могут выгнать из дома.

Были и те, кто высмеял актера за гротескный, нелепый вид. "Мишка, жена домой не пустит после такого фото!", "Леопардаменин!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "Запашные за кадром", "Граф Галустякула", "Тигр", "Прайд", – написали фолловеры.

Напомним, в сентябре с Михаилом Галустяном произошло несчастье – он сильно отравился лобстерами. Все оказалось настолько серьезно, что пришлось вызывать врачей. Пациенту назначили специальную диету.

Источник — dni.ru
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