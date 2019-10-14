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Полезное | «Это не мой ребенок»: Древнов рассказал о разводе с Порошиной

14.10.2019|21:24
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Актер Илья Древнов дал откровенное интервью. Артист появился в студии ток-шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Илья Древнов 17 лет был мужем актрисы Марии Порошиной. В браке у звезд кино появились три дочери: в 2005 году Серафима, в 2010 Аграфена и Глафира в 2016 году. Вместе знаменитости воспитывали наследницу артистки от прошлых отношений Полину.

В сентябре 2018 года пресса узнала о разладе в семье артистов. Оказалось, что Мария оформила развод за несколько месяцев до того, как это стало известно.

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что на момент расторжения брака артистка ждала пятого ребенка. В январе 2019 года знаменитость родила сына, которого назвали Андреем. Беседуя с журналистами Мария Порошина ясно дала понять, что Илья Древнов не является отцом мальчика.

Имя мужчины, который подарил ей сына, артистка старается не называть. О бывшем муже звезда также говорит неохотно.

Илья Древнов, в свою очередь, тоже избегает разговоров о Марии Порошиной. Единственный, для кого артист сделал исключение, – это Борис Корчевников.

По словам актера, решение расстаться исходило от Марии. На вопрос ведущего, стоит ли его поздравлять с рождением сына, Илья Древнов ответил отрицательно. "Нет, поздравлять не надо. Это не мой ребенок... Без комментариев", – сказал гость программы "Судьба человека".

Артист подчеркнул, что остался в дружеских отношениях с Марией Порошиной. Он постоянно видится со своими детьми от артистки, активно участвует в их воспитании.

Источник — dni.ru
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