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Полезное | 46-летняя Миронова расстроила поклонников, впервые показав четвертого мужа

14.10.2019|08:28
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Популярная актриса тщательно скрывает своего нового избранника от поклонников и журналистов. Однако недавно Мария Миронова все же решила отойти от своих принципов: она впервые показала четвертого мужа.

В социальных сетях появилась видеозапись, где знаменитость отдыхает вместе с мужем на Саронических островах в Эгейском море. В ролике артистка катается на яхте и любуется живописным видом. "А вы были на Саронических островах? Мы – да!", – похвасталась перед своими подписчиками Мария Миронова.

В конце ролика на несколько секунд появляется избранник актрисы. Мужчина сидит в кресле в белой футболке и шортах. Перед ними стоит тарелка с едой. Однако, к сожалению, разглядеть лицо Андрея не удается – 46-летняя звезда закрыла его огромным смайликом.

Многие поклонники сильно расстроились, что так и не смогли увидеть четвертого супруга Марии Мироновой. Другие пользователи пожелали семье артистки хорошего отдыха. "Мария, так душевно смотреть на вас! Радуйте нас своими успехами, новыми событиями и яркими путешествиями!", – написал один из поклонников.

Напомним, в конце сентября в семье знаменитой актрисы произошло пополнение. Мария Миронова родила своему супругу Андрею наследника. В личном микроблоге звезда рассказала, что малыш получил имя Федор.

Источник — dni.ru
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