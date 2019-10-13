13.10.2019 | 11:51

Судебная тяжба, в которую был втянут бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой окончена. ООО "Весенние инвестиции" отказались от иска к хоккеисту.

Четыре года назад Александр Фролов совершил сделку со своей тогда еще возлюбленной Юлией Началовой. Артистка искала деньги на запись нового альбома и заграничный тур. Пара договорилась: спортсмен дает 20 миллионов рублей, взамен артистка переоформляет на него половину апартаментов, которые получила от экс-мужа Евгения Алдонина.

После Юлия Началова дала расписку о получении денег. Александр Фролов, в свою очередь, зарегистрировал приобретенное имущество в Росреестре.

Когда отношения пары закончились, вокалистка заявила, что денег не получала, а расписка фальшивая. Юлия Началова подала в суд, предварительно продав "долг" Фролова нижегородской компании "Весенние инвестиции". Организация потребовала от Александра уже 26 миллионов – шесть миллионов накинули, как набежавшие за несколько лет проценты. Основные разбирательства в суде начались уже после смерти певицы

Сейчас стало известно, что ООО "Весенние инвестиции" отказались от иска. Александр Фролов, в свою очередь, отказался от ответного иска к компании. Спортсмен останется владельцем половины апартаментов Юлии Началовой. Вторая часть квартиры отойдет близким вокалистки – родителям и дочке Вере.

"Судья Елена Кузнецова приняла отказ и прекратила производство, что фактически поставило точку в этом громком деле", – заявили представители Александра Фролова.

Отметим, что хоккеист уже выигрывал дела у "Весенних инвестиций". В апреле 2019 года высшая инстанция отменила сразу два незаконных постановления нижегородского судьи о проведении экспертизы расписки и подсудности. Кроме того, вынесли частное определение прокурору, за серию грубых нарушений закона. Дело передали в Москву, в Никулинский районный суд, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Добавим, что семья Юлии Началовой несколько раз заявляла, что хочет сохранить спорную жилплощадь. Будут ли близкие вокалистки выкупать часть у Александра Фролова пока неизвестно.