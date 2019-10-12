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Полезное | Ботокс: Светлана Бондарчук раскрыла секрет красоты

12.10.2019|11:09
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Бывшей супруге Федора Бондарчука Светлане скоро стукнет 51 год. При этом она выглядит бесподобно. У нее чудесная фигура и гладкая кожа. Она еще может дать фору молодым девчонкам.

Модель подняла тему красоты в сторис своего инстаграм-аккаунта. Пользователи Сети задавали Светлане вопросы, а та исправно на них отвечала.

Светская львица рассказала, что приветствует ботокс. Она давно прибегает к этой процедуре. Это один из главных факторов, помогающих ей сохранить молодость.

Особое внимание Бондарчук уделяет питанию. Именно грамотный выбор продуктов и отсутствие злоупотреблений помогут сохранить кожу в идеальном состоянии, сообщает Teleprogramma.pro. В ее ежедневном рационе всегда присутствуют мясо, рыба и овощи. Конечно, иногда Светлана дает слабину и позволяет себе немного фастфуда, но это случается крайне редко.

Было бы странно, если бы модель не заговорила о спорте. Экс-супруга режиссера регулярно ходит на тренировки. В последнее время она отдала предпочтение в пользу йоги.

Бондарчук всегда прибегает к помощи декоративной косметики. Вдобавок она тщательно следит за состоянием волос. За счет определенных методов окрашивания - шатуша и мелирования - она может позволить себе подкрашивать волосы всего раз в два-три месяца.

Источник — dni.ru
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