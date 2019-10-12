12.10.2019 | 10:26

Певица отказалась от общения с журналистами. Анна Седокова не дает интервью и отвергает предложения о съемках.

Как оказалось, вокалистка уже месяц работает без менеджера по пиару, сейчас он артистке не нужен. Анна Седокова решила сделать перерыв в общении с прессой. Она отвергает все поступающие ей предложения.

Такая жизнь Анне Седоковой кажется странной. За 15 лет сценической деятельности вокалистка привыкла видеть себя на обложках журналов. По словам артистки, она дала сотни интервью о личной жизни и карьере.

"Но ни разу ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя книга. Рассказ девчонки, на которую никто никогда не ставил, но она смогла", – написала Анна Седокова в личном "Инстаграм".

Знаменитость подчеркнула, что ее история нестандартна, нестандартно и ее понимание жизни. В разные периоды она производила разное впечатление, ее выставляли и в плохом, и в хорошем свете.

До выхода книги Анна Седокова будет общаться с поклонниками только посредством личного аккаунта в "Инстаграме". "Пока мы будем близко-близко. На расстоянии одного лайка. Без посредников. Только ты и я", – резюмировала Анна Седокова.

36-летняя Анна Седокова была солисткой золотого состава группы "ВИА Гра". Покинув коллектив, она занялась сольной карьерой. Артистка дважды выходила замуж. От каждого супруга знаменитость родила по дочери. В 2017 году певица стала мамой в третий раз. С отцом своего сына Анна Седокова состояла в незарегистрированных отношениях. Недавно вокалистка перестала скрывать свой роман с женатым латвийским баскетболистом.