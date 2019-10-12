12.10.2019 | 21:01

Возлюбленная рэпера Тимати, Анастасия Решетова, на днях станет мамой. Оказалось, воспитанием ребенка она всерьез занялась еще до его появления на свет.

Бизнесвумен опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, где подробно рассказала о подготовке малыша к рождению. Модель заявила, что для каждой мамы, будущей или состоявшейся, ее ребенок – это сосредоточение надежд и полигон для испытаний.

"Многие задумываются о будущей профессии малыша, когда он еще слегка виден на УЗИ, а по мере приближения дня "Х", подготовка к поступлению в Гарвард уже идет полным ходом", – отметила возлюбленная продюсера.

По словам Анастасии, она на протяжении почти всего срока старалась уделять время для внутриутробного воспитания малыша. Для этого ей пришлось перечитать много литературы на эту тему, чтобы выбрать оптимальный список необходимых действий.

Прежде всего, Решетова начала слушать классическую музыку уже с третьего месяца беременности. Она даже скачала несколько специальных альбомов с подходящими композициями.

"Она расслабляет, успокаивает и оберегает от стресса", – объяснила Анастасия. Также будущая мама уговорила Тимати общаться с наследником еще с пятого месяца, так как малыш уже может слышать родителя через живот. На полугодовом сроке Решетова начала устраивать световые игры, заниматься йогой и посещать выставки. А уже на последних этапах модель стала гладить живот в ответ на толчки, чтобы приучить кроху к тактильным ощущениям.

"Для себя я определенно поняла, что в процессе внутриутробного воспитания ребенка самое важное – это наладить контакт малыша и родителей, а остальное, вместе с тремя языками и учебником истории приложится позже", – подытожила знаменитость.