11.10.2019 | 09:05

Певица преобразилась для очередных съемок шоу "Модный приговор", которое выходит на Первом канале. Надежда Бабкина предстала перед поклонниками во всей красе.

Вчера утром, 11 октября, знаменитость посетила салон красоты. Мастера укоротили Надежде Бабкиной волосы, а после сделали укладку, завив локоны. Макияж звезде сделали с акцентом на глаза, выделив их темным цветом. От ярких помад в этот раз решили отказаться, предпочли натуральные оттенки.

Для появления в кадре Надежда Бабкина выбрала серое платье прямого кроя и черно-белый кардиган с кожаными рукавами и бахромой. Образ вокалистка дополнила ботинками с плоской подошвой и шнуровкой.

"Преобразилась и поехала на съемки "Модного приговора" с хорошим настроением!" – похвасталась Надежда Бабкина.

Покидая стены салона красоты, артистка запечатлела себя в новом образе. Снимки знаменитость опубликовала в личном "Инстаграм". Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Надежды Бабкиной.

"Красотка! Уважаю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарная", "Отлично выглядите! Так держать!!!", "Очень хорошенькая, Надежда!!!", "Очень идет вам эта форма! Браво мастерам!", "Во всех ты душенька нарядах хороша.", "Все моложе и все краше", – писали интернет-обыватели.

Отметим, что 69-летняя Надежда Бабкина наряжается не только для съемок, но и для возлюбленного – 39-летнего Евгения Гора. Летом пара отдыхала на Кипре. Судя по соцсетям вокалистки, с избранником у нее настоящая идиллия.