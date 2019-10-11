11.10.2019 | 10:53

Никита Джигурда рассказал, что у Марины Анисиной случился выкидыш и теперь им никак не удается зачать ребенка. Однако прибегать к ЭКО пара не намерена.

Олимпийская чемпионка Марина Анисина и эпатажный актер Никита Джигурда вместе больше десяти лет. По признанию артиста, он влюбился в "зеленоглазую богиню" с первого взгляда. А вот спортсменка не сразу покорилась экстравагантному актеру. Тем не менее пара оформила отношения, и фигуристка подарила любимому сына и дочь.

Спустя время Джигурда и Анисина развелись, однако они все равно вместе и даже мечтают о третьем ребенке. В откровенном интервью актер признался, что у них почти получилось. "Был срыв беременности на раннем сроке, и на сегодняшний день не получается зачать ребенка", – сообщил Никита.

Актер отметил, что они могли бы прибегнуть к ЭКО, но решиться на такие меры не позволяет страх за здоровье любимой. Он связал свои опасения с тем, что случилось с певицей Жанной Фриске и актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, предположительно, умирает от рака головного мозга.

"Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи. И Маринка говорит: "Пожалей меня!" А рисковать здоровьем Маринки, особенно после того, что произошло с Настей, Жанной, я не буду, потому что без этой женщины мне эта жизнь (не мила. – Прим. ред.)", – цитирует Джигурду Пятый канал.

Артист не скрывает, что его причуды и выходки – игра на публику. Он совсем другой, но предпочитает не открывать душу. Никита Джигурда пояснил: "Я рычу, но рычу, как чудище в сказке "Аленький цветочек". Я свой аленький цветочек – сердце – защищаю рыком, маской чудища для того, чтобы циники, прагматики прожженные не растоптали этот цветочек".