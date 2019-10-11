11.10.2019 | 12:14

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава обожает быть в центре внимания. Она часто удивляет фолловеров с помощью всевозможных париков, смелых нарядов и, конечно, искрометного юмора.

Артистка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый пост. На фото звезда запечатлена с афрокудрями.

"Эта осень вызвала в вас непреодолимое желание сделать что-то новое? Меняемся?" – поинтересовалась Варнава у поклонников.

Фанаты рассказали о своих планах, но в большей степени их волновали изменения во внешности знаменитости. Мнения подписчиков разделились.

Многие пришли в восторг от преображения Екатерины: "Катя, Вам идет. Красотка!", "Очень спонтанно и живо!", "Харизматичная, роковая!", "Клевые кудряшки!"

"Есть что-то общее с Софи Лорен", – отметил пользователь Сети.

Однако нашлись и те, кто не принял новый образ актрисы, сообщает Пятый канал. Злопыхатели не упустили возможности побольнее кольнуть звезду.

"Чем дальше, тем больше на транса похожа", "Тихий ужас", "Чучело!", "Птицы гнездо на голове свили?", "Какая-то неестественная. Как кукла восковая!" – раскритиковали Екатерину хейтеры.