11.10.2019 | 15:25

Вновь ставшая мамой Мария Миронова отвлеклась от повседневных забот. Артистка и ее супруг устроили себе романтический вечер.

В сторис своего профиля в "Инстаграме" знаменитость показала, как она и ее избранник гуляют по греческой столице. По словам Марии Мироновой, она проживает недалеко от афинского Акрополя.

"Как же иногда хорошо выходить в мир! Мы живем жизнью обычной греческой семьи и редко выбираемся. Но сегодня мы пришли в ресторан – и это здорово. Почувствовать эту осень в моем наилюбимейшем городе Афины и поесть эту наивкуснейшую еду!" – сказала артистка.

За столиком в ресторане Мария Миронова показала, чем она и ее возлюбленный решили полакомиться. Чета заказала блюдо под названием «фрай чиз» (жареный сыр. – Прим. ред.), а также гирос – блюдо греческой кухни, сходное с турецким донером или арабской шаурмой, с той лишь разницей, что в гирос к мясу и соусу кладут картофель фри.

"Гирос считают уличной едой, но мы его безумно любим", - отметила довольная знаменитость. Судя по всему, вылазка в компании избранника сделала артистку еще более счастливой.

Добавим, что Мария Миронова тщательно скрывает личность своего супруга. Известно только, что его зовут Андрей и он является директором по развитию русско-японской компании. Артистка вышла замуж еще в прошлом году после двух лет отношений. В конце сентября у пары появился общий сын, которого назвали Теодор.