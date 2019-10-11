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Полезное | «Хорошее дело браком не назовут»: Шурыгина разводится с мужем

11.10.2019|15:21
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Диана Шурыгина и Андрей Шлянин расстались. В ближайшее время пара оформит развод.

Диана Шурыгина прославилась после нескольких выпусков скандально известного ток-шоу "Пусть говорят", в которых во всех подробностях разбиралось изнасилование молодой красотки. Интересно, что общественность по какой-то причине скорее с негативом отнеслась к печальной истории Дианы. Наоборот, симпатии зрителей оказались на стороне ее насильника Сергея Семенова.

Вся эта история закончилась тем, что Семенов вышел из тюрьмы по УДО, а Шурыгина, родом из Ульяновска, обосновалась в Москве и попыталась поймать удачу, занявшись пением и видеоблогерством. В этом ей оказывал поддержку оператор Андрей Шлянин, за которого та вышла замуж пару лет назад.

Однако сейчас стало известно, что пара рассталась. "Это не шутка и не розыгрыш. Надеюсь вы нас поймете и поддержите. Несмотря на то что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод – это тяжело..." – признались в совместном заявлении Диана и Андрей.

"Мы сильно любили друг друга. Это правда. И до сих любим, но уже больше, как близкие люди, но не как муж и жена. За эти два года брака было много счастливых моментов, но и без ссор, к сожалению, не обходилось. В какой-то момент мы просто поняли, что нам нет смысла цепляться за отношения, за брак и в очередной раз пытаться безуспешно что-то наладить. Поэтому мы решили, что нам будет лучше, если мы разойдемся и откроемся новым отношениям", – приводит слова супругов сайт "Комсомольская правда".

Источник — dni.ru
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Гость|11.10.2019 15:57|

это хто?

Гость|11.10.2019 17:10|

Трахнутые пиарщики, в том числе и на голову.

Гость|11.10.2019 17:20|

Уж слишком много внимания к этой ш....е.Была, есть и останется б...ю!

Гость|11.10.2019 18:40|

Сделала себе московскую прописку.

Гость|11.10.2019 21:25|

Что такое Шурыгина ? Б ? П ? Ш ? Х/З ? или все вместе взятое ?

Гость|11.10.2019 21:49|

Жаль родителей Андрея. Не послушал их в своё время.

Гость|12.10.2019 01:01|

Ну и пусть с ними!!!

Имя: Гость
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