10.10.2019 | 20:12

Артистка призналась, не любит привлекать к себе внимание. Юлия Высоцкая считает себя интровертом.

Супруга режиссера Андрея Кончаловского создала на "Ютуб" собственное шоу "Мне это нравится". В сегодняшнем выпуске звезда прошлась по улочкам Таллина и прогулялась по магазинам, выбирая наряд для важного мероприятия.

По словам артистки, вне сцены она предпочитает быть незаметной. Внимание со стороны Юлию напрягает, поэтому она старается избегать чужих глаз.

"Для меня работа и игра на сцене – немного другое. Согласитесь, странно, когда артистка и публичное лицо заявляет, что она – интроверт?" – рассудила знаменитость.

Став старше, Юлия Высоцкая поняла, что с собственными комплексами надо бороться. Первым шагом к раскрепощению знаменитость считает смену гардероба. Ранее жена Андрея Кончаловского предпочитала простую и практичную одежду, однако ее вкусы поменялись. Артистка считает, что необходимо носить красивые вещи, не оставлять их пылиться в шкафах, ожидая особого случая.

"Сейчас вокруг столько красивых вещей! Девчонки, носите платья! Красивых вещей много, а жизни мало. Я однажды ехала в поезде и видела, как дедушка-вьетнамец надел две кепки. Я повернулась к своему мужу и сказала – вот увидишь, стану старой бабкой, буду носить по два платья, потому что все не успела. Чтобы этого ни случилось, нужно наряжаться каждый день", – рассказала Юлия Высоцкая.