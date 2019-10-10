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Полезное | Мария Голубкина начала пропагандировать естественную старость

10.10.2019|20:56
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46-летняя актриса Мария Голубкина не обращает внимания на моду и различные тренды. Она придерживается своего мировоззрения и в последнее время смело пропагандирует его.

Недавно артистка опубликовала в "Сторис" на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое видео. Она предстала без укладки и макияжа, а в конце вообще стала корчить рожи. Мария во всей красе продемонстрировала свои возрастные морщины, дряблую кожу и глубокие мешки под глазами.

Подписчики подобный внешний вид сочли неприемлемым. "Что у Вас с лицом? Вы выглядите старше своей мамы!" – приводит слова одного из них WomanHit.ru.

В одном из недавних интервью Голубкина заявила, что старость скоро станет трендом. Она уверена, что злоупотребляющие "уколами красоты" и другими омолаживающими манипуляциями женщины "выйдут из моды". Мария переживаний в связи с приближающейся старостью не испытывает.

Недавно актриса вышла в свет в сопровождении своего 16-летнего сына Ивана. Отцом мальчика является бывший муж звезды – музыкант и шоумен Николай Фоменко. Как писали "Дни.ру", появление юноши на красной дорожке произвело настоящий фурор.

Источник — dni.ru
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