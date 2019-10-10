10.10.2019 | 20:49

Известная в прошлом фотомодель и победительница конкурса «Мисс Вселенная - 2002» Оксана Федорова в последнее время редко становится героиней светских хроник и объектом внимания журналистов.

Напомним, Оксана Федорова стала известна благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2001», затем дознаватель линейного отдела внутренних дел аэропорта «Пулково» победила на самом престижном конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2002», но была лишена титула из-за неисполнения условий.

Оксана пробовала себя в различных областях: политике, была телеведущей популярных программ «Спокойной ночи, малыши!» и «Субботний вечер». Снималась в телесериале «Не родись красивой» и телефильме «Софи».

После яркого и умопомрачительного взлета ее карьеры в начале 2000-х, об Оксане пишут все реже. Зачастую ее имя всплывает в связи с обсуждением внешности телеведущий или смены стиля. Очень часто 41-летняя Федорова экспериментирует со своим весом, пугая обывателей излишней полнотой или наоборот, резко худея.

Так произошло и на этот раз. Сначала поклонники удивились снимку, который Оксана разместила на своей странице в социальной сети Инстаграм. На фотографии ее целует мужчина – супруг Андрей Бородин. Но внимание подписчиков привлекло не это, а внешность Федоровой.

«Оксана, почему вы не сделаете что-то с бровями? Чтобы всегда было их видно, татуаж или еще что-то», «Что с лицом?», «Оксана уже не та», «Куда делась естественная красота, изуродовали себя», - заметили поклонники Федоровой.

Затем внимание подписчиков привлекла другая фотография знаменитости. На ней Оксана позирует в светло-сером брючном костюме на премьере мюзикла «Как грабили банк».

Поклонники не оценили выбор Федоровой, сравнив ее наряд с «типичным образом коллеги из московского офиса, который дополнен меховыми шишками на карманах и кроссовками на высокой белой платформе». По мнению большинства - одежда явно не подходит Федоровой. Поклонники пришли в недоумение от образа звезды, тем более она является тем человеком, который более 10 лет назад стал автором книги «Формула стиля. Играй. Меняйся. Будь собой».