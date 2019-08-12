12.08.2019 | 09:43

Сын Алены Водонаевой отправился на каникулы вместе с отцом и перестал выходить на связь. Звезда "Дома-2" пожаловалась на бывшего мужа в Instagram.

Алена Водонаева недавно отдыхала с сыном Богданом в Америке, где отпраздновала свой день рождения. По возвращении на родину телеведущая отправила мальчика с бывшим мужем Алексеем Малакеевым на каникулы в Казахстан, пишет Teleprogramma.pro.

А на днях Водонаева призналась, что отпрыск не выходит на связь. "Сын уехал на пару недель в степь. В Казахстан. Бродят где-то, сообщения не пишут", – отметила звезда "Дома-2".

Алена добавила, что у них с бывшим мужем разные методы воспитания ребенка: "У нас с отцом Богдана координатно разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись восемь лет назад..."

Пока мальчик проводит время с отцом, телеведущая собирается посвятить свободные часы себе. Во-первых, она планирует разобрать фото из поездки в США. Во-вторых, скинуть лишние два килограмма, которые набрала на отдыхе.

Стоит отметить, что фолловеры раскритиковали Водонаеву за опубликованный снимок. Они посчитали, что ремень безопасности, которым пристегнута звезда, похож на траурную повязку: "Блин, Алена, напугала! Видимо, ремень безопасности в машине. А смотрится как черная лента на фото!"

Некоторые упрекнули девушку в незнании русского языка: "Координатно. Дамы и господа, перед нами писатель и журналист!"

Добавим, что Водонаева не раз говорила о желании переехать за рубеж. Этим летом Алена отдыхала в Лос-Анджелесе. Экс-участнице "Дома-2" так понравился город, что она всерьез задумалась о смене места жительства.