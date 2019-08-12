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Полезное | Брежнева в дыму: Во время выступления артистки произошло ЧП

12.08.2019|09:39
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О чрезвычайном происшествии с участием Веры Брежневой стало известно лишь сейчас.

Вера Брежнева рассказала о ЧП на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Она опубликовала отрывок из своего выступления на фестивале "Жара", который недавно прошел в Баку. На видео артистка запечатлена исполняющей песню, а возле нее эффектно и очень сильно поднимается кверху густой дым. При этом сама Вера Брежнева невозмутимо поет.

"Интересный случай. Во время этого выступления случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка )) и продолжала петь)) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Вера Брежнева.

А пока исполнительница пела, за кулисами пытались что-то сделать с неконтролируемым дымом. "Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом. Энергетика зашкаливала" – радостно заявила исполнительница.

Впрочем, это было не единственное ЧП во время выступления артистки. В комментариях кто-то отметил, что Вера Брежнева забыла слова собственной песни. "А еще в самом начале слова забыли. Я вас обожаю" – "да", – подтвердила Вера Брежнева.

Источник — dni.ru
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