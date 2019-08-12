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Полезное | Ани Лорак заподозрили в беременности

12.08.2019|12:31
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Пользователи подозревают Ани Лорак в беременности. На такие размышления их натолкнул ее пост в Instagram.

Новая публикация певицы вызвала ажиотаж среди ее поклонников. Ани Лорак заговорила о материнстве, которое, по ее словам, в корне меняет женщину.

"Любая мама скажет вам, что материнство само по себе является вызовом, который навсегда меняет тебя. И только так ты можешь познать истинную любовь – безусловную. Только так можно по-настоящему понять, что значит отдавать и получать взамен", – написала поп-дива.

Пользователи Сети считают, что Ани Лорак пора задуматься о втором ребенке. "Давай еще одну девочку, а то Софи скучно одной", "Еще ей братика надо", "Все правильно, а двойное материнство – это божественная радость и женское счастье. Рожай, милая наша, еще деток. Тебе очень идут детки", "Ани, больше детей заводить не собираетесь?" – высказались фанаты.

К слову, весной этого года певицу уже подозревали в беременности. И у фолловеров есть все основания для этого. Не так давно стало известно, что звезда закрутила роман с молодым саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом.

Напомним, что у Ани Лорак подрастает дочь София от первого брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Певица уличила супруга в измене, и зимой этого года они официально расторгли свой союз.

Источник — dni.ru
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