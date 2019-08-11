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Полезное | Волочкова взялась за старое: Шпагаты, мини, неизвестные мужчины

11.08.2019|17:17
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Анастасия Волочкова отдыхает в жаркой и солнечной Греции и явно не скучает. Эпатажная балерина не забывает рассказывать своим подписчикам о приключениях.

Сначала Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых она облачена в яркое, обтягивающее и вызывающе короткое платье.

Волочкова давно закрыла обсуждение фотографий со стороны фолловеров, однако это не мешает пользователям комментировать снимки размещенные в СМИ. Как можно догадаться, то что пишут люди зачастую имеет негативную оценку поступков балерины.

«Светлое, солнечное, счастливое греческое утро. Яночка, @yanashevchenko25, спасибо тебе за красивые платьица! Люблю их и ношу всегда», - прокомментировала балерина один из своих снимков. «Трусы надеть не забыла?», «Что-то слишком худые и длинные ноги, такое ощущение, что Волочкова пошла по стопам Яны Рудковской и с помощью фотошопа удлиняет свои лошадиные конечности», - тут же отреагировали Интернет-пользователи.

Балерина снова похвалилась своей фирменной растяжкой и моментально поплатилась. На нее вылился поток критики за фотографию с неизвестным мужчиной, который ухватил Волочкову за ногу и пытается ее укусить.

«Мне говорят, что я очень вкусная и сладкая... Красиво?», - поинтересовалась артистка, явно рассчитывая на другую реакцию поклонников.

Многие интернет-пользователи уже давно обратили внимание, что Волочкова будто специально выбирает самые развратные и вульгарные наряды. Ее ругают, а балерине нет до этого никакого дела. Анастасия не собирается менять свои привычки в одежде и поведении.

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