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Полезное | Стало известно о свадьбе Бондарчука

11.08.2019|16:46
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В СМИ и социальных сетях пишут, что режиссер Федор Бондарчук наконец-то сделал предложение своей спутнице. Однако официально пока эта информация не подтверждена.

В начале сентября 2019 года Бондарчук и Андреева могут сыграть свадьбу. Точная дата церемонии пока не сообщается, сами звезды не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева состоят в отношениях с 2016 года. Тогда режиссер впервые пригласил молодую актрису в передачу "Кино в деталях". Первый официальный выход в свет Федора и Паулины состоялся на "Кинотавре" в Сочи.

Ранее Светлана Бондарчук, которая была гостьей программы "Судьба человека", рассказывала, что не побоялась и поставила на обложку своего журнала влюблённых после сочинского фестиваля.

После этого ей звонил Федор Бондарчук и говорил, что она крутая. Модель не затаила обиду на бывшего мужа.

Источник — dni.ru
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