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Полезное | Бывший муж Арнтгольц слишком поздно начал думать о семье

11.08.2019|16:59
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Актер Иван Жидков с возрастом пересмотрел свои взгляды. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц рассказал об этом в личном Instagram.

Если раньше Иван думал только о развитии сценической карьеры, то теперь для него на первом месте забота о близких. Став старше Жидков понял, что нет ничего важнее семьи.

"Я хочу больше времени проводить с родными, обнимать их. Для меня очень важен мой дом и уют который в нем, ничто так не придает мне сил, как покой и комфорт дома", – написал бывший супруг Арнтгольц в своем микроблоге.

У бывшего мужа артистки подрастает сын Степан, которому в скором времени исполнится два года. Мальчика звезде подарила супруга Лилия Соловьева. Жидков много времени проводит с наследником.

Напомним, у Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова есть общая девятилетняя дочь Мария. Появление ребенка не помогло артистам сохранить брак. Несмотря на развод, Татьяна и Иван отзываются друг о друге только в положительном ключе.

Добавим, Татьяна Арнтгольц сейчас встречается с актером Марком Богатыревым. Поговаривают, что артистка уже познакомила избранника со своими родителями. Так отпуск Арнтгольц провела в Калининграде вместе с нынешним избранником.

Источник — dni.ru
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