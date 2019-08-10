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Полезное | Сомнения отпали: Повзрослевшая дочь Пугачевой - копия мамы

10.08.2019|11:39
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Примадонна отечественной эстрады, звезда российского шоу-бизнеса Алла Пугачева поделилась с поклонниками фотографией своей дочери.

На своей странице в социальной сети Instagram Алла Борисовна разместила фотографию заметно повзрослевшей дочери Лизы. Девочка позирует в красном купальнике и шапочке. «Спасибо за чудесный купальник, замечательная и талантливая NATAYAKIM», - подписала фото Пугачева.

Публикация мгновенно стала популярной и обсуждаемой. Буквально за несколько часов снимок набрал более 100 000 отметок «Нравится». А рядом с фотографией началось активное обсуждение дочери Пугачевой.

«Молодцы, что детишек завели!!! Кто бы и что бы ни говорил, надо жить так, как велит сердце, и тогда все будет замечательно! Будьте счастливы», «Какая прелестная и умная девочка! Алла Борисовна, я люблю Вашу семью, а Вами безгранично восхищена!», «Чудесный ребенок, куколка маленькая», «Копия мама», «Похожая на маму», «Лиза растет, становится кокеткой. Красавица», - пишут люди в комментариях под снимком Лизы Галкиной.

А ведь пару-тройку лет назад многие поклонники артистки всерьез обсуждали странности во внешности Лизы и Гарри. По их мнению, замороженная яйцеклетка женщины старше 35 лет не дает гарантию материнства. А ведь, по словам Аллы, забор и заморозка материала проходили, когда певице было 53 года.

Тогда многие предполагали, что Пугачева не настоящая мать детей. Но чем старше становились Лиза и Гарри, тем меньше оставалось скептиков, которые верили в то, что Алла Борисовна не имеет к детям никакого отношения.

Источник — Фото - userapi.com
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