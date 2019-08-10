10.08.2019 | 12:17

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте находясь на отдыхе похвалилась перед поклонниками талантом своей дочери.

Кристина на своей странице в социальной сети Instagram разместила видеоролик, в котором ее дочь исполняет песню на испанском языке. Для 7-летней девочки Клавдия достаточно хорошо и правильно произносит слова.

Девочка сначала быстро идет и поет, а затем поддерживает диалог на испанском языке. «Когда хорошее настроение, душа поёт по-испански!», - такими словами сопроводила видеозапись Кристина Орбакайте.

На ролик откликнулись не только подписчики артистки, но и мэтры отечественной сцены. «Весело вам там, в Юрмале! Клавуся классная! Всем нашим привет!», - прокомментировал пост Игорь Николаев.

Поклонники таланта Орбакайте также рассыпались в комплиментах Кристине и Клавдии. «Какая прелестная девочка!», «А если душа поёт, то все будет хорошо!!», «Будущая звезда», «Скромная и стеснительная как мама - Кристина. Женского счастья вам девочки!!! Люблю Вас!», «Хороший ребенок, и одет по-детски, без выпендрёжа. Что не говорите, но в этой семье воспитаны все достойно. Так держать!», «Клавдия, как выросла!!! Скоро в первый раз в первый класс!», «Тот случай, когда захотелось пересмотреть ещё и ещё раз», «Восхищаюсь этой девочкой!!! Растет в такой известной семье, в роскоши и достатке...но при этом очень детская и скромная... Молодчинка!», - такие комментарии в Instagram оставили фолловеры Орбакайте.