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Полезное | В расставании Наргиз и Фадеева виноваты «странности» артистки

09.08.2019|16:03
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Конфликт между Наргиз Закировой и Максимом Фадеевым обрастает новыми данными. О весьма странном характере артистки рассказал ее бывший промоутер.

Промоутер Сергей Лавров работал со многими представителями отечественного шоу-бизнеса, в том числе и с Наргиз Закировой. Они вместе сделали более 100 концертов, в том числе ее шоу в "Крокусе". Лавров ясно дал понять, что эпатажная артистка - "сложный пассажир". "Наргиз живет в каком-то параллельном мире, всегда была оторвана от реальности", – заявил Лавров.

Он рассказал, что на всем протяжении сотрудничества боялся срыва мероприятия по вине самой артистки. "Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась. Когда у меня в связи с этим начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз заменила виски бутылкой газировки, куда она наливала спиртное. Так, чтобы никто не понял, что она пьет на сцене. И так каждый день. Она так напивалась, что порой не то что петь - говорить не могла", – цитирует бывшего работника артистки сайт "Комсомольская правда".

Лавров отметил много странностей в поведении Закировой. К примеру, она могла закрыться в номере и начать раскладывать гадальные карты или устроить скандал "на ровном месте". А еще в ее райдере могли появиться "нелепые запросы".

"Она курила даже там, где нельзя дымить, а нам приходилось за нее платить штрафы. Я сразу сказал Фадееву, что требования Наргиз по райдеру весьма странные, мягко говоря. Так что их разрыв меня не удивил. Максим, видимо, устал от выходок артистки", – заключил Сергей Лавров.

На днях Наргиз Закирова выступила с заявлением, что 16 июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA. Лейбл уведомил певицу о расторжении договора. Тур Наргиз по России, запланированный на август этого года, сорван. К тому же артистка больше не может исполнять композиции, написанные для нее Максимом Фадеевым.

Источник — dni.ru
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