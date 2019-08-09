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Полезное | Солнцев: «Виторган выбрал Нинидзе «для тела», а не «для души»

09.08.2019|09:44
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После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган счастлив в отношениях с молодой актрисой Нино Нинидзе. Их роман проанализировал бывший участник скандально известного телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев.

В прессе Максим Виторган изображен жертвой: якобы за его спиной жена Ксения Собчак закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. Слухи муссировались на протяжении нескольких недель, прежде чем появились данные о драке, будто бы разгоревшейся между мужем и любовником скандально известной телеведущей.

В марте Ксения и Максим объявили о расставании. С тех пор Собчак стала открыто выходить в свет с Богомоловым, а вот Виторган был одинок. Но теперь и он счастлив в любви. Его избранницей стала актриса Нино Нинидзе, дочь актрисы Ии Нинидзе. Недавно актеры вместе проводили время в Греции. Впрочем, в отличие от Собчак и Богомолова, влюбленные предпочитают не афишировать свои отношения.

Шоумен Рустам Солнцев, который когда-то общался с Ксенией Собчак в рамках проекта "Дом-2", раскрыл секрет романа Виторгана и Нинидзе. Он убежден, что у Максима с Ксенией были отношения "для души", а теперь настало время "для тела".

"Ему захотелось быть просто с милой, красивой и сладкой девушкой, которую бы он хотел, а не с которой бы он беседовал о дурацких театральных постановках. Вот и все. Нинидзе – прекрасная фея, рядом с которой мечтает оказаться любой мужчина. Я его очень хорошо понимаю", – цитирует Рустама Солнцева Teleprogramma.pro.

Он прокомментировал любовные отношения и Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Шоумен убежден, что долго они не продлятся. "Ксюша – это человек, который любит только себя", – заявил бывший участник реалити-шоу "Дом-2". Он высказал предположение, что Ксения Собчак даже чашку кофе любимому человеку не сделает.

Источник — dni.ru
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