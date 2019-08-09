09.08.2019 | 22:21

В Сети появились редкие фото Примадонны отечественной эстрады. Снимки Аллы Пугачевой вызвали споры среди поклонников.

Кадры опубликовал автор Instagram-канала Garri Galkin, аккаунт, судя по всему, посвящен сыну артистки и юмориста Максима Галкина – Гарри. На них Алла Пугачева запечатлена без ретуши – такой, какая она есть на самом деле.

Отметим, что на этих изображениях Примадонны выглядит не так, как на обложках глянцевых журналов. Видимо, именно из-за этого на них и обратили внимания журналисты РИА ФАН.

Отметим, что большинству поклонников Аллы Пугачевой эти неидеальные снимки пришлись по вкусу. Большинство интернет-обывателей решили, что звезда достойна восхищения в любом виде.

"Она не выглядит так на самом деле. Обычно папарацци вот так нарочно снимают в самом невыгодном свете, а потом надписывают гадости. А тут вроде хвалят. Непонятно. А любим мы ее действительно любой. Она изнутри светится. Такие люди в любом возрасте прекрасны, даже на таких неудачных снимках (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она без фильтров еще красивей выглядит!!! "Да Аллуся, возраст свое берет, но была и есть красавица, мы пенсионеры с тобой", – отмечают поклонники Аллы Пугачевой.