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Полезное | Сын рассказал о состоянии сраженного инсультом Алена Делона

09.08.2019|09:33
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Несколько недель назад Ален Делон был госпитализирован с инсультом. О его состоянии рассказал сын Энтони.

По словам наследника, Ален Делон проходит реабилитацию в одной из клиник Швейцарии. Артист перенес операцию в парижской больнице Питье-Сальпетриер, где три недели провел в отделении интенсивной терапии. Энтони подчеркнул: все члены семьи находились у постели больного.

Сын актера заверил, что тому стало лучше. "Жизненные функции восстановлены, его состояние, по словам врачей, стабилизировалось. Он вернулся в Швейцарию и отдыхает там в спокойном режиме в одной из клиник. Моя сестра, которая сейчас живет в Швейцарии, следит за его восстановлением и держит нас в курсе", – цитирует Энтони ТАСС.

О срочной госпитализации Делона стало известно еще в июне. Легенду французского кинематографа доставили в больницу в пригороде Нейи-сюр-Сен. Артист жаловался на сильные головные боли.

В 2017 году Ален Делон перенес операцию, о которой рассказала его дочь. "Отцу сделали операцию в районе бедренной артерии. Это было запланировано. Прошло два или три года после того, как у него начались проблемы с кровообращением в ноге. Необходимо было пройти обследование", – пояснила Анушка.

Источник — dni.ru
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