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Полезное | Сын Елены Яковлевой любит эпатаж, но не считает себя знаменитым

09.08.2019|14:55
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Единственный сын Елены Яковлевой популярен не меньше своей родительницы. Дениса Шальных прославили его татуировки и шрамы.

26-летний Денис обладает крайне яркой внешностью: он накачан, покрыт с ног до головы татуировками и шрамами, а на голове у него всегда модная прическа, которая часто меняется. Благодаря этому он известен не меньше, чем его мать. Хотя сам Денис к своей публичности относится скептически.

"Особых затей на этот счет у меня не было. Я человек достаточно далекий от этих всех фишек. Если где-нибудь мелькнуть по телевизору… По большей части я это делаю из-за угара и денег, которые мне предлагают, а не ради того, чтобы как-то свое имя продвигать. Слово "знаменитость" абсолютно противоположно мне", – убежден Денис Шальных.

Наследник популярной актрисы работает в барбершопе, занимается спортом и играет в музыкальной группе. Недавно он вместе с Еленой Яковлевой сыграл в благотворительном спектакле "Немаленький принц" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Вместе с ними на сцену вышли юные артисты из разных городов России. Автором проекта и режиссером-постановщиком выступил Дмитрий Бикбаев.

К актерской игре Денис Шальных относится без фанатизма. "Я не могу сказать, что я в кромешном восторге (от выхода на сцену. – Прим. ред.). Если бы мне это очень понравилось, наверное, я бы как-то двигался в этом направлении. Просто как опыт это интересно", – заключил сын Елены Яковлевой.

Ранее стало известно об уходе Дениса Шальных из престижного барбершопа на "Первомайской". Он отметил, что сменил работу не из-за конфликтов. При этом его яркая внешность тоже не стала причиной увольнения. "В той сфере, где я работаю, это не является никакой проблемой. Это не то что фишка, которая привлекает клиентов, это просто мой образ", – цитирует Дениса Шальных TVC.Ru.

Источник — dni.ru
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