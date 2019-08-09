09.08.2019 | 22:31

Максим Галкин снял новое видео. Телеведущий посетовал на погоду и быстротечность лета.

Пока одни унывают из-за погоды, другие относятся к этому с юмором. Максим Галкин выложил новое видео, на котором якобы прощается с летом под актуальную песню Софии Ротару "Вот и лето прошло". Телеведущий со всем ему присущим актерским мастерством исполнил танец под дождем. Многие обратили внимание на внешний облик звезды. Он был в шортах и длинной белой футболке, которая намокла и подчеркнула его накачанный торс.

Фанаты отметили, что Максим Галкин находится в прекрасной физической форме и обладает незаурядным чувством юмора. "Смешно. Мужчина с чувством юмора – это счастье для окружающих", "Аллочке Барисовне с Максимом точно не скучно! Красавчик-юморист молодчина", "Максим ты прелесть, я только ленту открыла и вот он, у меня сразу лицо расплылось в улыбке. Снимай побольше, хотя и так куда больше да, молодец", "Фигура – огонь", – написали подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

На видео отреагировала и Эвелина Бледанс, отмечает ТВ Центр. "Максим,ты идеальный – юмор, фигура, ответственность, папа, муж, артист. Как повезло Алле Борисовне с тобой". А одна из подписчиц заметила, что танец под песню Софии Ротару мог задеть супругу Максима Галкина. "А Пугачева не обидится, Максим, что вы под Ротару танцуете и тем более поете?" – написала девушка.

Некоторые поклонники Галкина отметили, что Максим не уступает в фигуре другому шоумену - Андрею Малахову. Последний обнажился по пояс отдыхая на Лазурном побережье неподалеку от королевства Монако.