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Полезное | «Борис Моисеев?» Бузова интригует, поклонники гадают

09.08.2019|13:36
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Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает привлекать к себе внимание со стороны интернет-пользователей и общественности.

Артистка, которая не понаслышке знает, что такое хайп, в очередной раз решила поиграть со своими подписчиками. На своей странице в социальной сети Instagram Ольга разместила фотографию.

На ней Бузова обнимает нового парня, при этом не показав лицо мужчины и не назвав его имя.

«Несмотря ни на что, мы сделали это. Вот он, «мой» Лайкер. Угадайте, кто?» - обратилась к подписчикам артистка. Судя по всему, скоро певица выпустит новый клип, в котором, собственно, и появится неизвестный герой.

«Не знаю кто, но плечи у него что надо», - прокомментировала пост Оли ее подруга по проекту «Дом-2» Алена Водонаева. «Очень окрашенный и очень модно стриженный», «Борис Моисеев, очевидно же», «Боря Моисеев?», «На Элджея похож», «Борька Моисеев», «Ольга, прическа у вас шикарная, выглядите великолепно!!», «Оля, вы, по-моему, давно с ума сходите, вам пора замуж и ребеночка», «Это Денис Топоев! Поехал в Москву в отпуск, и вот на тебе - уже вляпался», «Оля, с песней «Лайкер» все награды и тарелки будут твоими!!!! Ты большая молодец!!» - отреагировали на пост Бузовой ее подписчики в Instagram.

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Гость|09.08.2019 14:26|

а не все равно кто с бузовой она со всеми интриговала то мужин прилетал для клипа микс,то какой то в постеле с ней весь в тату,то с кридом они обнимаются или с майами, то на сцене целуется со свик тперь ещё одного подцепила а как батрутдинов

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