08.08.2019 | 09:27

Певица завершила съемки нового клипа, в котором предстала в новом образе. Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram.

Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом Molly, всегда любила примерять откровенные и необычные наряды. В этот раз она предпочла длинным локонам короткую стрижку и стала чем-то походить на героиню французского фильма "Амели".

"Вчера ночью зафиналили клип… В мыслях до сих пор прокручиваю образы, съемочный процесс. Плюс нескончаемые блестки на теле и одежде не дают отвлечься)) Хочу уже увидеть результат и показать его вам! Но пока рано…", – написала звезда на своей странице.

Однако фанаты не нашли в новом образе Серябкиной привлекательности и сексуальности и набросились на нее с укорами: "Ужасная прическа. Совершенно не идет Оле!", "Куда делась та прежняя самая сексуальная участница группы "Серебро", "Нееееееет!!!! Куда делись длинные волосы?????" – оставили комментарии хейтеры.

Кто-то и вовсе не признал в девушке, запечатленной на снимке, всем известную Ольгу Серябкину. К счастью для многих, такие изменения во внешности носят временный характер: для съемки клипа певица надела парик.

Серябкина пока не рассекретила название песни, для которой снимала ролик. Она предложила подписчикам самим догадаться, какое же произведение из ее нового альбома "Косатка в небе" воплотится на экране. Певица ранее признавалась, что старается не обращать внимания на недоброжелателей и их едкие комментарии.