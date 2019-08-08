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Полезное | Мария Порошина до сих пор тяжело переживает потерю матери

08.08.2019|16:20
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Актриса призналась, что ей до сих пор тяжело из-за смерти родительницы, заслуженной артистки Наталии Красноярской. Мария Порошина заявила, что в утешение в этот мир прибыл ее сын.

Мать знаменитости ушла из жизни несколько месяцев назад. Семье Марии Порошиной пришлось очень трудно.

"Прошло три месяца, а боль не отпускает. Мама была опорой и двигателем нашей семьи, моим бесценным другом и грандиозным помощником не только по жизни, но и в профессии!" - цитирует звезду "7 Дней". "Без нее мне очень плохо", – добавила Мария.

По ее словам, только любовь друзей и учеников матери помогают актрисе держаться и идти дальше. "А всем нам в утешение в этот мир прибыл ее внук, мой сын", – заявила знаменитость. К счастью, Наталия Красноярская успела познакомиться с внуком Андреем.

Мария Порошина рассказала, как появление малыша восприняли члены ее семьи. Андрей родился в начале этого года. Четверо детей артистки обожают младшего братика.

"Так смешно, когда наш маленький мужичок лежит хозяином и снисходительно посматривает на крутящихся вокруг него девчонок, которые его зацеловывают!" – поделилась Мария Порошина. Нянчиться с Андреем ей помогает и старшая дочь Полина, рожденная в браке с Гошей Куценко. Она живет отдельно, но часто приезжает в гости к маме с возлюбленным Яном.

Источник — dni.ru
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