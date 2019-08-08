08.08.2019 | 14:11

Телеведущая отдыхает на Мальдивах. Елена Летучая поделилась с поклонниками в Instagram снимком с солнечного острова и пожелала им доброго утра.

Телеведущая с матерью расположились в пятизвездочном отеле. Елена Летучая опубликовала откровенный снимок с пляжа. В крошечном черном бикини она позирует на лежаке у самой воды, передает Пятый канал.

Многие интернет-пользователи раскритиковали Летучую: "Поправилась немного", "Ленка опять не работает! Да что ж такое!", "Скажите, пожалуйста, а Вы работаете на ТВ еще? Смотрю, постоянно в разъездах... Или занялись чем-то другим?", "У Вас там доброе? А у нас пожары бушуют. Не хотите осветить тему? Или это не про тараканов?"

В свою очередь преданные поклонники осыпали Елену Летучую комплиментами. "Вот это я понимаю - интересный контент! Елена прекрасная", "Сочно", "Елена, а каким видом спорта занимаетесь, чтобы сохранять такую шикарную форму?", "Горячая штучка", – написали они.

Ранее Елена Летучая выложила откровенное фото, которое вызвало бурную реакцию у мужской аудитории. Как писали "Дни.ру", фанаты были ошеломлены красотой телеведущей.