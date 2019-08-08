08.08.2019 | 10:02

Эксперты рассказали, как известных людей используют в мошеннических целях. Благодаря узнаваемым образам, например артистов Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, злоумышленники с легкостью выманивают у россиян деньги.

Специалисты Group-IB Brand Protection опубликовали в своем Telegram-канале статью о том, как в интернете стали появляться фейковые видео со знаменитостями. По словам экспертов, фальшивые ролики создаются при помощи современных технологий, а именно приложения Deep Learning, которое с легкостью заменяет движения губ и речь человека.

Программа накладывает лицо известной персоны на изображение говорящего статиста, который сообщает о розыгрыше ценных призов. Получившиеся кадры используют как приманку. Интернет-пользователей завлекают на мошеннические и фишинговые сайты, где от них просят личные данные, в том числе информацию с банковских карт.

Специалисты считают, что подобное жульничество бьет по репутации звезд. Из-за фейковых видео знаменитостям перестают верить, они начинают ассоциироваться с мошенничеством.

Отметим, что звезды теряют доверие аудитории не только из-за подкованных в современных технологиях аферистов. Часто по незнанию знаменитости подписывают контракты с нечистыми на руку предпринимателями. Так, в начале 2019 года Ольга Бузова и Николай Басков рекламировали инвестиционный сервис, который впоследствии оказался обычной пирамидой по типу печально известной «МММ» Сергея Мавроди.