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Полезное | Жена Гафта не подтвердила информацию об инсульте у артиста

07.08.2019|16:54
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Неделю назад Валентину Гафту стало плохо. Народного артиста доставили в одну из столичных клиник. О состоянии его здоровья рассказала жена актера Ольга Остроумова в беседе с РЕН ТВ.

Как сообщает телеканал, неделю назад артист почувствовал себя плохо и сам приехал в больницу. Там его положили в реанимацию, так как врачи опасались за его жизнь. Специалистам удалось привести в норму состояние актера, и позже его перевели в отделение неврологии.

О том, как сейчас себя чувствует 83-летний Валентин Гафт, поведала его жена, актриса Ольга Остроумова. По ее словам, народный артист РСФСР чувствует себя гораздо лучше: "Уже лучше себя чувствует, все врачи внимательные, делают все, что нужно, я рядом, сиделка рядом, а дальше — только молиться", – рассказала актриса представителям РЕН-ТВ.

Были предположения, что Валентин Гафт перенес инсульт. Однако Ольга Остроумова не подтвердила эту информацию, уйдя от ответа. "Да, Валентин в больнице в удовлетворительном состоянии. Улыбается уже. Все вокруг него танцуют, пляшут, все очень внимательные", – цитирует жену артиста "Царьград".

Отметим, что в последнее время у народного артиста часто возникают проблемы со здоровьем. Так, в марте этого года появилась информация, что Гафт якобы почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда он опроверг эту информацию.

Источник — dni.ru
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