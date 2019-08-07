07.08.2019 | 10:23

83-летний народный артист России Валентин Гафт оказался в реанимации. Об этом стало известно только спустя неделю страшной трагедии.

Легендарного актера настиг инсульт. В больницу он обратился самостоятельно. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия.

Врачи переживали за здоровье театрального режиссера, его состояние внушало серьезные опасения. Поэтому его в срочном порядке перевели в реанимацию.

На данный момент ситуация стабилизировалась. К Валентину Иосифовичу даже начали пускать посетителей. Так, на днях его навестил старый приятель – Александр Розенбаум.

Напомним, это не первый раз, когда народный артист самостоятельно обратился за помощью к медикам. По словам врачей, его состояние также резко ухудшилось, у него нарушилась речь, кроме того, он вел себя немного заторможено. Хотя сам Гафт в последствие это отрицал, сказав, что никакие больницы он не посещал.