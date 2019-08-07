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Полезное | В дом Михаила Круга привели предполагаемого убийцу шансонье

07.08.2019|10:36
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Подозреваемый в убийстве Михаила Круга оказался в доме знаменитого российского шансонье спустя 17 лет после трагедии. Сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент на месте преступления.

О новом повороте в деле об убийстве Михаила Круга рассказала его сестра Ольга Медведева, которая живет в этом же доме. На время эксперимента правоохранители попросили ее забрать вещи и выйти. По данным НСН, следственные действия заняли около часа. Все это время место было оцеплено.

"Сегодня проводился следственный эксперимент. Приезжали сотрудники Следственного комитета, привозили подозреваемого", – цитирует Медведеву телеканал "Телеканал 360". Правоохранительные органы пока не прокомментировали появившуюся в российских СМИ новость.

В 2012 году сообщалось, что в Твери найден скелет человека, якобы убившего Круга. Следственный комитет подтвердил факт обнаружения останков, но все остальное опроверг.

Позже, 25 февраля 2014 года, приговоренный к высшей мере киллер из банды "Волки" Александр Осипов подтвердил в интервью газете "Комсомольская правда", что шансонье убил Дмитрий Веселов. Ранее того опознала вдова певца.

Напомним, Михаил Круг - известный шансонье. Был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в результате нападения бандитов на его дом. Михаил был несколько раз женат. Его третья супруга назвала брак с певцом настоящей пыткой.

Источник — dni.ru
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