07.08.2019 | 12:36

Сегодня свой день рождения отмечает народная артистка СССР, советская и украинская певица София Ротару.

Ее музыкальная карьера началась в далеком 1962 году. С тех пор она пережила множество руководителей СССР, затем России, Украины. На эстраде менялись поколения артистов, а Ротару оставалась такой же молодой и энергичной.

Взглянув на Софию Михайловну лишь единицы назовут точный возраст артистки. А ведь 7 августа 2019 года ей исполнилось 72 года. Именно из-за внешности к Ротару в народе и "приклеилось" прозвище "ведьма".

Она словно знает секрет вечной молодости и красоты. Как можно уже десятки лет так выглядеть? Этим вопросом задаются не только поклонники артистки, но и многие звезды отечественной эстрады. Ротару в 72 года даст фору многим певицам, которым едва перевалило за 50.

Стройная фигура, практически полное отсутствие морщин на лице Ротару. Кто-то скажет, что это работа пластического хирурга, но ее коллеги по сцене и многие политики выглядят иначе, хотя регулярно прибегают к помощи специалистов. Возраст все равно берет свое, а в случае с Ротару - ее словно заколдовали или артистка знает секрет, которым мечтают обладать миллионы женщин на планете.

Близкие к артистке люди считают, что такой внешности Ротару способствует здоровый образ жизни и особая диета, которая положительно влияет на организм певицы. Сама народная артистка СССР секретом ни с кем не делится.