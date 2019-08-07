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Полезное | Борис Корчевников после литургии попал в ДТП

07.08.2019|16:48
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Телеведущий попал в аварию. Машина, в которой находился Борис Корчевников вместе с друзьями, серьезно пострадала.

О неприятном инциденте сообщил в своем Instagram товарищ ведущего, журналист Роман Голованов. Он рассказал, что накануне Борис Корчевников отметил с друзьями именины.

Все вместе они поехали в Пятницкую церковь в Старице. Там прошла Божественная литургия, на которой помимо телеведущего присутствовали иерей Павел Островский и сам Роман Голованов. На обратном пути машина, в которой ехали приятели, попала в серьезное ДТП.

Друг Бориса Корчевникова отметил, что все живы и здоровы. "Причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт – мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот", – написал журналист. Также он опубликовал снимок, на котором запечатлена их компания.

Водитель автомобиля Павел Островский считает, что ДТП – это не знак Божий, а просто внутренняя встряска, необходимая тем, кто погряз в суете. Позднее он еще раз поздравил Бориса Корчевникова с именинами и добавил, что телеведущий не первый год помогает восстанавливать храмы.

Ранее поклонники забеспокоились о здоровье Бориса Корчевникова, который перенес операцию по удалению опухоли мозга. Он подтвердил, что вновь проходил лечение и из-за этого поправился. "Но все уже позади, я иду на поправку…" – поделился ведущий "Судьбы человека" на телеканале "Россия 1".

Источник — dni.ru
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